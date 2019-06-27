Москва, 27 июня, 2019, 12:13 — ИА Регнум. В России в мае 2019 года количество выданных потребительских кредитов сократилось на 3,3% и составило 1,40 млн единиц (в мае 2018 года — 1,45 млн). Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

Больше всего потребительских кредитов было выдано в Москве (65,7 тыс.), Московской области (59,8 тыс.) и Краснодарском крае (52,9 тыс. единиц).

Самое значительное сокращение выдачи кредитов зафиксировано в Свердловской области (-12,5%), Хабаровском крае (-10,8%) и Удмуртии (-10,7%).

По мнению экспертов, сокращение потребительских кредитов связано с тем, что банки начали кредитовать граждан более избирательно, предпочитая заемщиков с хорошей кредитной историей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России за год количество клиентов банков, у которых оформлены два и более кредитов, возросло на 1,3%.

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