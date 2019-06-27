Москва, 27 июня, 2019, 12:13 — ИА Регнум. В Молдавии надеются найти рынок сбыта в России для своих товаров. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 июня заявила председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаная на встрече с спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Продукты питания

«(Надо проработать) экспорт молдавской продукции на российский рынок, которую, говорят, все тут ждут. Надо, чтобы эти товары продвигались свободно, не по каким-то спискам. Самое главное, чтобы было качество, и это в наших интересах. Чтобы «произведено в Молдове» звучало гордо», — заявила Гречаная.

Она подчеркнула, что страна имела «разный опыт» в производстве товаров на экспорт, и к настоящему достигла немалых успехов в производстве качественной продукции. Она выразила надежду, что в рамках межправительственной экономической комиссии этот вопрос будет разработан отдельно.

«Может быть, это высокопарно сказано, но я бы честно хотела этого. Вы знаете, наши товары отечественные, которые у нас производятся, совершенно другого качества», — подчеркнула она.