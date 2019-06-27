Москва, 27 июня, 2019, 12:30 — ИА Регнум. Протекционизм президента США Дональда Трампа тактически сокращает объёмы мировой торговли и может рассматриваться как удар по международной экономике, хотя в перспективе именно эти меры приведут к её росту, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он рассказал 27 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя выводы экспертов Fitch Ratings, которые предрекли замедление темпов роста мировой экономики в связи с продолжающейся торговой войной США и Китая.

Женя Демина Борис Кагарлицкий

«Тактически, конечно, те меры, которые принимают американские власти, сокращают объёмы мировой торговли и могут восприниматься как удар по международной экономике, — отметил Кагарлицкий. — Но суть этих мер как раз состоит в том, чтобы попытаться изменить правила и сделать эту систему более рациональной и более равновесной. Поэтому понятно, что в процессе переналадки системы будет происходить спад. Но если она заработает в новом виде, то, понятное дело, окажется более устойчивой».

При этом Кагарлицкий сослался на исторические данные статистики, которые показывают, что в периоды протекционизма мировая торговля росла быстрее, чем в периоды свободных и открытых рынков.

«Почему? Дело в том, что протекционизм приводит к ускоренному росту внутренних рынков, и уже потом эти рынки налаживают товарообмен между собой на возрастающем уровне, — отметил эксперт. — То есть если выросли все внутренние рынки, то даже в условиях протекционизма мировая торговля будет расти. И наоборот. В условиях тотальной либерализации она уменьшается. Поэтому один из важнейших парадоксов состоит в том, что протекционизм выгоднее для развития мировой торговли, чем свободная торговля. Однако это невыгодно для тех специализированных игроков, которые делают свой капитал на транзакциях как таковых».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Fitch Ratings, введение Соединёнными Штатами пошлин в 25% на оставшуюся часть продукции из Китая на сумму $300 млрд может замедлить подъём мирового ВВП на 0,4 процентного пункта в 2020 году. Темпы роста американской и китайской экономик будут ниже соответственно на 0,4 и 0,6 процентного пункта.