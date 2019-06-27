Меры Трампа обеспечат рост мировой торговли, а не её крах – Кагарлицкий
Москва, 27 июня, 2019, 12:30 — ИА Регнум. Протекционизм президента США Дональда Трампа тактически сокращает объёмы мировой торговли и может рассматриваться как удар по международной экономике, хотя в перспективе именно эти меры приведут к её росту, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он рассказал 27 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя выводы экспертов Fitch Ratings, которые предрекли замедление темпов роста мировой экономики в связи с продолжающейся торговой войной США и Китая.
При этом Кагарлицкий сослался на исторические данные статистики, которые показывают, что в периоды протекционизма мировая торговля росла быстрее, чем в периоды свободных и открытых рынков.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Fitch Ratings, введение Соединёнными Штатами пошлин в 25% на оставшуюся часть продукции из Китая на сумму $300 млрд может замедлить подъём мирового ВВП на 0,4 процентного пункта в 2020 году. Темпы роста американской и китайской экономик будут ниже соответственно на 0,4 и 0,6 процентного пункта.