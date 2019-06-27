Новосибирск, 27 июня, 2019, 12:01 — ИА Регнум. В Новосибирске следствие проводит проверку по информации о переводе учеников в 10-й класс одной из школ Дзержинского района за денежное вознаграждение. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 июня в следственном управлении СКР по Новосибирской области.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

Уточняется, что проверка проводится по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении регионального СУ СКР.

Добавим, информация о переводе в 10-й класс за деньги появилась 27 июня на странице паблика «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

"Чтобы попасть в 10 — йкласс, нужно заплатить 1000 рублей и пройти собеседование, хотят ли тебя там видеть», — говорилось в сообщении от имени подписчицы на странице паблика.