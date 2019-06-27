Киев, 27 июня, 2019, 12:05 — ИА Регнум. На Украине эксперты сегодня, 27 июня, обсуждают информацию о возможной приостановке «Нафтогазом Украины» закачки газа в ПХГ из-за отсутствия финансовых средств, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ Украины

Напомним, накануне о возможности такого сценария заявил глава украинской энергетической госкомпании Андрей Коболев.

Украинский эксперт по энергетике Юрий Корольчук отмечает, что именно июль и август являются пиковыми периодами закупки газа на зиму и цена на биржах сейчас — «бери не хочу».

«Дешево! При условии покупки более 1 млрд кубометров у одного поставщика цена газа будет, действительно, 150 долл. уже в Украине. А так нам его продают сейчас по цене более 230 долларов», — отмечает специалист.

Он дает такое объяснение — «партнеры» «Нафтогаза», газовые трейдеры в ЕС (оффшоры, посредники) просто не хотят поставлять дешевый газ на Украину, потому что мало зарабатывают.

«А им хочется больше. И «Нафтогаз» им помогает не поставлять газ в Украину. «Хорошая» такая позиция. Антигосударственная. Преступная», — подчеркивает специалист.

Корольчук отмечает, что «Нафтогаз», по сути, таким шагом шантажирует правительство, и даже государство Украина.

«И цель шантажа — забрать у государства право разделить «Нафтогаз» и создать независимого оператора ГТС «Магистральные газопроводы Украины». А «Нафтогазу» нужен ручной оператор ГТС. Ну и совсем «последнее» уже традиционное желание «Нафтогаза». Правительство должно «помочь» им забрать у облгазов газовые сети, которыми поставляют газ для населения. Мало! Мало денег у «Нафтогаза». Нужно больше», — иронизирует эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что Украина рассчитывает в этом году запасти не менее 20 млрд кубометров топлива, чтобы был запас на случай энергетического кризиса из-за завершения действующего сейчас транзитного контракта. Сейчас в ПХГ Украины находится уже более 13 млрд кубометров топлива. В правительстве демарш «Нафтогаза» по поводу прекращения закачки топлива в ПХГ еще не комментировали.

Также известно, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может предоставить НАК «Нафтогаз України» 60 млн евро на закупку газа по импорту. Соответствующий вопрос банк рассмотрит во второй половине июля.