Москва, 27 июня, 2019, 11:57 — ИА Регнум. Законопроект о введении института конфискации при незаконном пересечении границы РФ внес в Госдуму депутат от ЛДПР Александр Шерин, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Законопроект предусматривает возвращение в уголовное законодательство института конфискации имущества как иной уголовно-правовой меры за совершение деяний, предусмотренных частями первой, второй или третьей статьи 322 УК РФ, совершенных с применением самоходного транспортного плавающего средства, механического транспортного средства или воздушного судна, либо иного транспортного средства передвижения с целью пересечение государственной границы Российской Федерации без действительных документов на право въезда в страну. То есть конфискации будет подлежать любое средство — от самолета до автомобиля или мотоцикла и лодки.

«Факт совершения такого преступного деяния является агрессией, применяемой в отношении государственной власти, основ конституционного строя и безопасности государства, что влечет совершение противоправных действий против мира и безопасности человечества, необходимо ужесточение и усиление мер уголовной ответственности за подобные высказывания, а также привлечение к международно-правовой ответственности», — отметил автор.