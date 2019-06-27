Ярославль, 27 июня, 2019, 11:53 — ИА Регнум. В Ярославле и Переславле-Залесском пройдут митинги против повышения стоимости услуги по обращению с коммунальными отходами для граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил лидер фракции «Справедливая Россия» в Ярославской областной думе Сергей Хабибулин.

Митинг в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тариф на вывоз мусора вырастет с 1 июля на 27,2%. Ярославские справедливороссы считают, что это несправедливо. Они считают, что это противоречит решению правительства России о недопустимости повышения тарифов больше чем на уровень инфляции.

«Ситуация, когда электрикам, газовикам и другим ресурсникам департамент регулирования тарифов ЯО повышает тарифы не более чем на 1%, а в это же время новому мусорному региональному оператору на 27,2%, говорит о явном перекосе в пользу московских мусорных бизнесменов, что является несправедливым по отношению к жителям Ярославской области», — сказал депутат Госдумы России от «Справедливой России» Анатолий Грешневиков.

Митинги и сбор подписей против повышения тарифа пройдет в Переславле 11 июля в 18−00 в парке Победы. В Ярославле митинг запланирован на 12 июля в 17−00 в парке Мира. Так же готовятся пикеты и митинги и в других городах Ярославской области.