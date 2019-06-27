Тюмень, 27 июня, 2019, 11:52 — ИА Регнум. В Тюменской области стоимость минимального набора продуктов питания в первом квартале 2019 года увеличился с прошлогодним показателем за аналогичный период почти на 200 рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Тюменьстат.

Дарья Антонова ИА REGNUM Поход за продуктами

В среднем на конец апреля 2019 года продуктовая потребительская корзина оценивалась в 4 538 рублей. На конец марта 2018 года — 4 293,2 рубля.

За год в основном подорожали следующие продукты: яйца на 17,3%, сахар на 16,8%, рыба на 9%, хлеб на 7,9%, плодоовощная продукция на 8,6%, колбасные изделия на 7,6%.