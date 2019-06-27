Черкесск, 27 июня, 2019, 11:44 — ИА Регнум. Отделение ЛДПР в Карачаево-Черкесии утвердило список кандидатов на предстоящие выборы в Народное собрание. Возглавил список лидер партии Владимир Жириновский, сообщили ИА REGNUM 27 июня в региональном отделении партийного объединения.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

Всего в списке 44 фамилии. Вторым в нем идет координатор регионального отделения ЛДПР Олег Жедяев, третьим — предприниматель Александр Чайка. Утверждение кандидатов в депутаты парламента КЧР шестого созыва проходило путем тайного голосования на внеочередней конференции отделения ЛДПР в Карачаево-Черкесии, в которой приняли участие делегаты от семи местных отделений партии, представители избиркома КЧР и управления минюста.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в парламент Карачаево-Черкесии шестого созыва состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Жителям республики предстоит избрать 50 депутатов. Выборы в законодательный орган КЧР проводятся по пропорциональной системе.

В нынешнем составе Народного собрания представлены пять партийных объединений: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР и «Патриоты России». Представителей от ЛДПР в нем всего двое.