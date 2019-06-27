Рабат, 27 июня, 2019, 12:05 — ИА Регнум. В порту марокканского города Танжер власти страны откроют новые терминалы, что сделает данный порт крупнейшим на Средиземном море, об этом 27 июня сообщает Al Arabia.

(сс) Dickelbers Порт в Танжере

В настоящее время порт в Танжере уступает по грузообороту лишь двум испанским портам — Валенсии и Альхесирасу. Проект позволит также увеличить поток инвестиций в страну.

В настоящее время порт в Танжере является крупнейшим в Африке, его ежегодный оборот составляет 3 млн 500 тыс. двадцатифутовых эквивалентных единиц. На строительство новых терминалов выделено €1 млрд 300 млн.