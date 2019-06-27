Москва, 27 июня, 2019, 11:38 — ИА Регнум. Специалисты Научно-производственного объединения им. С. А. Лавочкина отправили составные части десантного модуля миссии «ЭкзоМарс-2020» в адрес аэрокосмической корпорации Thales Alenia Space Italia (Турин, Италия). Об этом 27 июня сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Laspace.ru Схема космического комплекса «ЭкзоМарс-2020»

В комплект поставки вошли задний кожух, технологический аэродинамический экран, комплект солнечных батарей, оставшееся наземное технологическое оборудование, а также иная материальная часть для завершения сборки десантного модуля и продолжения программы совместных испытаний.

Упаковка поставочной комплектации изделий проводилась согласно требованиям планетарной защиты. По завершении работ в Турине комплекс совместных испытаний будет продолжен в Thales Alenia Space во Франции с целью обеспечения запуска миссии в 2020 году.

Миссия «ЭкзоМарс-2020» — второй этап крупнейшего международного проекта Госкорпорации «Роскосмос» и Европейского космического агентства по исследованию Марса, его поверхности, атмосферы и климата с орбиты и на поверхности планеты. Он откроет новый этап исследования космоса для мирового научного сообщества.

НПО Лавочкина является головным исполнителем и координатором работ с российской стороны, а также разработчиком и изготовителем десантного модуля с посадочной платформой.

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