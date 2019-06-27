Шадринск, Курганская область, 27 июня, 2019, 11:37 — ИА Регнум. В Курганской области главный врач ГБУ «Шадринская поликлиника» неоднократно обжаловал постановление регионального департамента экономического развития о штрафе в три тысячи рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

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В ходе прокурорской проверки исполнения поликлиникой закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» были выявлены нарушения. Учреждением не применялись условия типового контракта на поставку медицинских изделий при соответствующей закупке.

Прокурором Шадринска в отношении главного врача поликлиники было вынесено решение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ («Нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»). Постановлением департамента экономического развития Курганской области руководителю медучреждения было назначено наказание в виде штрафа в размере 3 000 рублей. Главный врач шадринской поликлиники неоднократно оспаривал данное постановление.

Окончательное решение вынес Курганский областной суд признавший наказание от департамента законным и неизменным.