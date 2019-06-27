Калуга, 27 июня, 2019, 11:20 — ИА Регнум. В посёлке Бабынино Сухиничским районным судом Калужской области вынесен приговор в отношении 46-летнего жителя города Ярцево Смоленской области за нарушение Правил дорожного движения, повлекшее гибель семи человек. Об этом 27 июня сообщил корреспонденту ИА REGNUM прокурор Бабынинского района советник юстиции Алексей Журков.

Gtrk-kaluga.ru В зале суда

Судом установлено, что в феврале 2019 года подсудимый, управляя автобусом марки MAN EOS-100S4, вёз из Ярцево в Калугу 46 пассажиров, в том числе 30 участниц детского танцевального ансамбля «Колибри».

"Следуя по автомобильной дороге «Вязьма — Калуга», проходящей по территории Бабынинского района Калужской области, водитель автобуса двигался со скоростью около 94 км/ч, умышленно нарушая Правила дорожного движения РФ, согласно котором вне населенных пунктов разрешается движение транспортным средствам, осуществляющим организованные перевозки групп детей, не более 60 км/ч.

Также водитель при выборе скорости движения, не учел состояние транспортного средства, обледенение дорожного покрытия, наличие осадков и отрицательную температуру воздуха. Все эти обстоятельства привели к потере курсовой устойчивости автобуса и последующему съезду в кювет с опрокидыванием на панель крыши. В результате дорожно-транспортного происшествия семь пассажиров автобуса, в том числе трое детей, от полученных телесных повреждений скончались на месте», — сказал Алексей Журков.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя и приговорил водителя к наказанию в виде лишения свободы на четыре года с отбыванием в колонии-поселении и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года.