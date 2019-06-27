Турин, Италия, 27 июня, 2019, 11:20 — ИА Регнум. Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал о своей зависимости от сигарет. Об этом сообщает La Nuova Riviera.

sipa Сигареты

«Я выкуриваю по 60 сигарет в день, что, вероятно, слишком много», — сказал Сарри.

Он добавил, что не чувствует необходимость курить во время матчей, однако после игр это становится необходимым.

Напомним, Сарри возглавил «Ювентус» вместо Массимилиано Аллегри, который работал с командой с 2014 по 2019 год. Ранее Сарри тренировал «Наполи» и «Челси».

Читайте также: Экс-президент «Ювентуса» назвал назначение Сарри «отвратительным»