Мосул, Ирак, 27 июня, 2019, 11:24 — ИА Регнум. В результате пожара на иракском государственном предприятии по производству серы Mishraq Sulphur в провинции Мосул погиб один человек, об этом 27 июня сообщает Kurdistan.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

Для тушения пожара по просьбе местных властей в регион были направлены пожарные команды из провинций Иракского Курдистана Эрбиль и Дохук.

Причина пожара в настоящее время не выяснена. Инцидент привел к выбросу диоксида серы, что и послужило причиной гибели человека, им оказался водитель пожарной машины. Несколько человек с отравлениями были доставлены в госпиталь.

Напомним, за последние годы на указанной фабрике произошло несколько подобных инцидентов, среди них два крупных пожара, повлекшие за собой гибель людей.