В Ираке на фабрике по производству серы произошел пожар
Мосул, Ирак, 27 июня, 2019, 11:24 — ИА Регнум. В результате пожара на иракском государственном предприятии по производству серы Mishraq Sulphur в провинции Мосул погиб один человек, об этом 27 июня сообщает Kurdistan.ru.
Иван Шилов ИА REGNUM
Пожарные
Для тушения пожара по просьбе местных властей в регион были направлены пожарные команды из провинций Иракского Курдистана Эрбиль и Дохук.
Причина пожара в настоящее время не выяснена. Инцидент привел к выбросу диоксида серы, что и послужило причиной гибели человека, им оказался водитель пожарной машины. Несколько человек с отравлениями были доставлены в госпиталь.
Напомним, за последние годы на указанной фабрике произошло несколько подобных инцидентов, среди них два крупных пожара, повлекшие за собой гибель людей.