Киев, 27 июня, 2019, 11:23 — ИА Регнум. Руководитель газового интегрированного бизнеса компании «Нафтогаз Украины» Андрей Фаворов готов выйти на ринг против министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика, если поединок будет вестись по правилам бокса. Об этом он написал 26 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

Густав Ребергер. Боксёрский поединок. 1927

Он предложил Насалику провести бой 6 июля в Одессе, однако не по правилам MMA (боёв без правил), как предлагал украинский министр, а по правилам бокса.

«Бои без правил — это наши бесконечные обращения к вашему министерству и правительству, бесконечные и безуспешные попытки получить лицензии, согласовать инвестиционные планы и т.д.», — отметил Фаворов.

Он также выступил с предложением сначала провести публичную дискуссию о проблемах украинской газовой отрасли, а затем провести боксёрский поединок.

По данным СМИ, министр Насалик в 2009 году выиграл открытый чемпионат Украины по пауэрлифтингу, а в 2013 году занял третье место на конкурсе бодибилдеров.

Как сообщало ИА REGNUM, конфликт между чиновниками возник после того, как Насалик обвинил компанию «Укргазвыдобування» (дочернее предприятие «Нафтогаза») в срыве планов по повышению добычи украинского газа.

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