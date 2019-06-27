Кампала, 27 июня, 2019, 11:21 — ИА Регнум. В текущем месяце около 7500 жителей ДР Конго бежали в Уганду, чтобы избежать «эскалации межэтнического насилия». Об этом передает VOA Africa со ссылкой на заявление Агентства ООН по делам беженцев (UNHCR).

Иван Шилов ИА REGNUM Жители Конго

Должностные лица тщательно проверяют их не только на предмет ранений и травм, но и на наличие среди них тех, кто может быть носителем смертельного вируса Эбола.

UNHCR сообщает, что конголезские беженцы переправляются в Уганду со скоростью около 300 человек в день, что более чем в два раза больше, чем в мае. Большинство из них бегут через озеро Альберт из провинции Итури, где в этом месяце возобновились столкновения между этническими группами хема и ленду.

Представитель UNHCR Андрей Махечич заявил, что беженцы, прибывающие в Уганду, говорят о том, что им удалось избежать чрезвычайно жестокого обращения на своей родине.

«Они рассказывают, как вооруженные группы нападают на деревни, поджигают и грабят дома, убивают мужчин, женщин и детей… Некоторые беженцы прибывают с большей частью своих вещей, опасаясь, что в ближайшее время они не смогут вернуться в свои дома. У других беженцев с собой есть только необходимая одежда. Почти две трети всех беженцев составляют дети», — сообщил Махечич.

По его словам, из-за огромного притока беженцев транзитные и приемные сооружения Уганды переполнены. Махечич сказал, что все те, кто прибывает, проходят медицинское обследование. Он добавил, что многие беженцы нуждаются в медицинской помощи в связи с ранениями и травмами, которые они могли получить, спасаясь от насилия.

Махечич также сообщил, что беженцам срочно нужны укрытие и предметы первой необходимости. Многие беженцы также нуждаются в немедленном психосоциальном консультировании.

Он добавил, что, к сожалению, гуманитарные учреждения не могут предоставить беженцам необходимую помощь из-за нехватки средств. Международное сообщество пожертвовало только 17 процентов от 150 миллионов долларов ООН на помощь беженцам в Уганде, сообщил Махечич.