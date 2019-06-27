Москва, 27 июня, 2019, 11:12 — ИА Регнум. В России к 2021 году может появиться сервис оценки качества и стиля вождения автомобилистов. Об этом 27 июня сообщил «Коммерсантъ».

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР Стиль вождения

С помощью этой службы страховщики смогут присваивать водителям группы риска, что будет сказываться на стоимости полисов. Оценка будет производиться на основе данных операторов телематических платформ, интеллектуальных транспортных систем, ГИБДД и системы ЭРА-ГЛОНАСС.

Читайте также: Автомобиль сбил четырех пешеходов в Челябинске

Ранее ИА REGNUM сообщило, что президент России Владимир Путин заявил: камеры видеофиксации нарушений на дорогах нельзя прятать или скрывать. Глава России отметил, что в этом случае происходит прямая подмена смысла их установки.