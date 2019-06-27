Санкт-Петербург, 27 июня, 2019, 11:16 — ИА Регнум. Около полутора тысяч иностранных граждан проверили в Петербурге полицейские совместно с бойцами ОМОН ГУ Росгвардии в ходе масштабных профилактических мероприятий в сфере миграционного контроля.

Дарья Драй ИА REGNUM Рынок на территории Апраксина двора

Как сообщили 27 июня в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, проверялись 13 строительных объектов, шесть торговых зон, среди которых Апраксин двор и ярмарка на юго-западе города, а также несколько производств и расселенных домов.

Полицейские выявили почти 300 административных правонарушений, большая часть из них — нарушения миграционного законодательства РФ. Нарушители будут оштрафованы.

«Свыше 100 административных протоколов в отношении иностранных граждан будут переданы в судебные органы для принятия решения об их выдворении за пределы территории Российской Федерации. Кроме того, решается вопрос о возбуждении ряда уголовных дел», — отметили в Главке МВД.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в мае текущего года четыре человека получили ножевые ранения во время конфликта в одном из кафе на юге Петербурга. Его участниками стали трудовые мигранты из азиатских стран СНГ

После этого полиция провела масштабную операцию в местах компактного проживания мигрантов. Она проводилась в целях задержания лиц, причастных к поножовщине.

Добавим, что новый случай поножовщины со стрельбой произошел 26 июня. По предварительным данным, его участниками стали жители российского Дагестана и уроженец Грузии.

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