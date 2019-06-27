Боровск, Калужская область, 27 июня, 2019, 11:11 — ИА Регнум. В городе Боровске Калужской области 12-летняя школьница Ольга Соколова спасла тонувшего в реке Протве восьмилетнего мальчика. Об этом сообщила местная газета «Боровские известия».

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Рука помощи

По информации издания, восьмилетний мальчик пришёл на реку Протву с матерью. Пока женщина оставалась на пляже, он решил доплыть до другого берега, но стал тонуть. Помочь сыну женщина не могла, так как не умела плавать. Ребёнка спасли школьница и её мать, сумевшие вытащить мальчика на берег.

В мэрии Боровска девочке вручили благодарственное письмо «За проявленный героизм, смелость и отвагу при спасении человеческой жизни» и подарили велосипед.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калужской области девятилетний мальчик, купаясь в необорудованном месте Сухиничского пруда, начал тонуть. Его спас выпускник 11-го класса Сухиничской средней школы № 4.