Москва, 27 июня, 2019, 11:38 — ИА Регнум. В Третьяковской галерее 26 июня открылась выставка «Библия Пискатора — настольная книга русских иконописцев», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Библия Пискатора – настольная книга русских иконописцев»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гости на открытии выставки «Библия Пискатора – настольная книга русских иконописцев»

Выставка показывает важную особенность второй половины XVII века — творческие контакты России и Западной Европы на примере влияния западноевропейских гравированных изданий на творчество русских мастеров.

На выставке представлены иконы, гравюры, образцы декоративно-прикладного искусства из различных материалов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Христос и самаритянка

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гости на открытии выставки «Библия Пискатора – настольная книга русских иконописцев»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гости на открытии выставки «Библия Пискатора – настольная книга русских иконописцев»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гости на открытии выставки «Библия Пискатора – настольная книга русских иконописцев»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Библия Пискатора – настольная книга русских иконописцев»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гости на открытии выставки «Библия Пискатора – настольная книга русских иконописцев»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деяние и чудеса Архангела Михаила с праздниками. Навершие от иконостаса (фрамуга). Конец XVII–XVIII вв. Поволжье

Библия Пискатора впервые издана в Амстердаме в 1639 году в типографии Класа Янсзоона Висхера, имя которого в России известно в латинском переводе, указанном на титульных листах: Николас Иоаннис Пискатор. Обе фамилии — и на голландском, и на латыни — означают «рыбак». Книга оказала влияние на изобразительное искусство разных стран.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Книга

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гости на открытии выставки рассматривают «Библию Пискатора»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Филипс Галле. По рисунку Яна ван дер Страта. 1589–1593

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тайная вечеря

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кружка. Литье

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экспонат

Организаторы выставки отмечают, что в конце XVII века русские живописцы свободно передавали глубину пространства, сложность ракурсов и разнообразие фактур. В итоге эти навыки способствовали органичному вхождению культуры страны в эпоху Нового времени.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Книги на выставке «Библия Пискатора – настольная книга русских иконописцев»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бедный Лазарь у ворот дома богача. XVIII в. Фрагмент иконописцев