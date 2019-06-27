Выставка «Библия Пискатора» открылась в Третьяковке — фоторепортаж
Москва, 27 июня, 2019, 11:38 — ИА Регнум.В Третьяковской галерее 26 июня открылась выставка «Библия Пискатора — настольная книга русских иконописцев», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка «Библия Пискатора – настольная книга русских иконописцев»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Гости на открытии выставки «Библия Пискатора – настольная книга русских иконописцев»
Выставка показывает важную особенность второй половины XVII века — творческие контакты России и Западной Европы на примере влияния западноевропейских гравированных изданий на творчество русских мастеров.
На выставке представлены иконы, гравюры, образцы декоративно-прикладного искусства из различных материалов.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Христос и самаритянка
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Гости на открытии выставки «Библия Пискатора – настольная книга русских иконописцев»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Гости на открытии выставки «Библия Пискатора – настольная книга русских иконописцев»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Гости на открытии выставки «Библия Пискатора – настольная книга русских иконописцев»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка «Библия Пискатора – настольная книга русских иконописцев»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Гости на открытии выставки «Библия Пискатора – настольная книга русских иконописцев»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Деяние и чудеса Архангела Михаила с праздниками. Навершие от иконостаса (фрамуга). Конец XVII–XVIII вв. Поволжье
Библия Пискатора впервые издана в Амстердаме в 1639 году в типографии Класа Янсзоона Висхера, имя которого в России известно в латинском переводе, указанном на титульных листах: Николас Иоаннис Пискатор. Обе фамилии — и на голландском, и на латыни — означают «рыбак». Книга оказала влияние на изобразительное искусство разных стран.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Книга
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Гости на открытии выставки рассматривают «Библию Пискатора»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Филипс Галле. По рисунку Яна ван дер Страта. 1589–1593
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Тайная вечеря
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Кружка. Литье
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Экспонат
Организаторы выставки отмечают, что в конце XVII века русские живописцы свободно передавали глубину пространства, сложность ракурсов и разнообразие фактур. В итоге эти навыки способствовали органичному вхождению культуры страны в эпоху Нового времени.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Книги на выставке «Библия Пискатора – настольная книга русских иконописцев»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Бедный Лазарь у ворот дома богача. XVIII в. Фрагмент иконописцев
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Гости на открытии выставки «Библия Пискатора – настольная книга русских иконописцев»