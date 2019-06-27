Ульяновск, 27 июня, 2019, 11:00 — ИА Регнум. В Ульяновске депутаты городской Думы поддержали введение прямых трансляций заседаний, которые планируется организовать на базе официального сайта парламента, сообщили ИА REGNUM в гордуме.

Ugd.ru Заседание городской думы Ульяновска

Решение было принято депутатами на заседании городского парламента «с целью всестороннего информирования жителей о работе представительного органа Ульяновска». Изменения вносятся в регламент и касаются не только прямых трансляций, но и видеосъёмок.

Исполняющий обязанности спикера гордумы Ульяновска Николай Лазарев «Депутатский корпус посчитал своевременным и необходимым, чтобы всю актуальную информацию горожане смогли получать не только из официальных пресс-релизов, но из просмотров заседаний в режиме реального времени».

Кроме того, блогеры, общественные активисты и приглашенные могу вести кино‑ и видеосъёмку с согласия большинства парламентариев, присутствующих на заседании.

«Корреспонденты официально зарегистрированных СМИ, аккредитованных для работы на заседаниях, смогут осуществлять свободную фото‑ и видеозапись без каких-либо ограничений при условии, что это не нарушит общественного порядка и не помешает работе депутатов и сотрудников аппарата», — говорится в сообщении.

Отметим, что в соседней Чувашии депутаты городского собрания Чебоксар несколько раз инициировали обсуждение введения онлайн-трансляций заседаний, однако эти предложения не нашли поддержку большинства и отклонялись.