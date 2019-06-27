Киев, 27 июня, 2019, 11:03 — ИА Регнум. В отношении эк-президента Украины Петра Порошенко на данный момент открыты и расследуются восемь уголовных дел, заявил директор Государственного бюро расследований Украины (ГБР) Роман Труба, сообщило 27 июня издание Strana.ua.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

«Если мы говорим об экс-президенте, то на данный момент в центральном аппарате расследуется 8 уголовных производств. Первое дело зарегистрировано месяц назад — 21 мая, а крайнее — на прошлой неделе. Я отдаю себе отчёт, что к этой категории производств приковано внимание общества. Но все они требуют профессиональной подготовки и качественного расследования», — рассказал он.

Труба рассказал, что на допрос были вызваны лица, владеющие имуществом киевского завода «Ленинская кузница» и телеканалом «Прямой». Рассматривается вопрос о наложении ареста на активы Порошенко.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Конституционный суд Украины признал незаконным положение одной из статей Уголовного кодекса страны, согласно которому подозреваемые в терроризме и государственной измене содержатся до суда исключительно под стражей.

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