Чхунчхон, Южная Корея, 27 июня, 2019, 11:10 — ИА Регнум. Цены на газ для жителей южнокорейской провинции Канвондо понизятся с июля 2019 года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Комитета по потребительской политике.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

По их словам, в таких городах и уездах провинции, находящихся под управлением газовой компании SK E&S, как Чхучхон, Хончхон, Ёнволь и Чонсон стоимость газа сократится на 0,7 вон (~$0,0006), до 134,11 вон (~$0,12) за куб.м., а в таких городах и уездах, находящихся под управлением компании Wonju City Gas, Вонджу и Хвинсон стоимость газа сократится на 0,93 вон (~$0,0008), до 107,28 вон (~$0,093) за куб.м.

Газовая компания Yongdong City Gas также сократит стоимость газа на 3,17 вон (~$0,0027), до 194,69 вон (~$0,17) за куб.м.

Кроме того, в Пхёнчхане и близлежащих территориях заморозят стоимость газа на уровне 154,19 вон (~$0,13) за куб.м. на пять лет.

«Мы надеемся, что сокращение стоимость газа стабилизирует расходы граждан. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы газом могли пользоваться как можно больше людей», — сообщили заинтересованные лица.