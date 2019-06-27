Кемерово, 27 июня, 2019, 11:05 — ИА Регнум. Сибирская генерирующая компания (СГК) приступает к строительству новой теплотрассы для подключения к централизованному теплоснабжению от Кемеровской ГРЭС возводимого Президентского кадетского училища в Кемерове. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 27 июня, в пресс-службе компании.

СГК Сибирская генерирующая компания (СГК) приступает к строительству новой теплотрассы

«Прокладка трубопроводов ведётся одновременно с реконструкцией участка теплотрассы в районе строящейся кольцевой авторазвязки на пересечении проспекта Притомский и бульвара Строителей. Замена и прокладка новых подземных коммуникаций синхронизирована с дорожными работами», — пояснили энергетики.

По их словам, согласно городскому плану развития, кольцевая развязка диаметром 40 метров предусматривает шесть съездов, а общая площадь асфальтирования составит 10 000 квадратных метров.

Валентины Терешковой и проспект Ленинградский, а бульвар Строителей будет продолжен до озера Красного. До начала дорожных работ подрядная организация под контролем специалистов СГК проведёт замену участка тепловой магистрали, проложенной под будущей кольцевой развязкой». СГК «Проспект Московский через кольцо соединит улицуи проспект, абудет продолжен до. До начала дорожных работ подрядная организация под контролем специалистов СГК проведёт замену участка тепловой магистрали, проложенной под будущей кольцевой развязкой».

По словам энергетиков, для того, чтобы тепловая магистраль обеспечивала теплом и горячей водой значительную часть потребителей Ленинского района города, необходимо заменить 230 метров трубопровода диаметром 1000 миллиметров, а также усилить подземные конструкции теплосети по причине расширения бульварного кольца.

Для подключения к теплу Президентского кадетского училища строится дополнительный участок тепломагистрали общей протяжённостью 480 метров и диаметром труб 250 миллиметров. Смонтировать строительную часть с трубопроводами, выполнить антикоррозийные и теплоизоляционные работы на теплосети с последующим выполнением пусконаладочных работ в районе новой кольцевой развязки — планируется до конца первой декады августа 2019 года.