Президентское кадетское училище в Кемерове получит тепло от СГК
Кемерово, 27 июня, 2019, 11:05 — ИА Регнум. Сибирская генерирующая компания (СГК) приступает к строительству новой теплотрассы для подключения к централизованному теплоснабжению от Кемеровской ГРЭС возводимого Президентского кадетского училища в Кемерове. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 27 июня, в пресс-службе компании.
«Прокладка трубопроводов ведётся одновременно с реконструкцией участка теплотрассы в районе строящейся кольцевой авторазвязки на пересечении проспекта Притомский и бульвара Строителей. Замена и прокладка новых подземных коммуникаций синхронизирована с дорожными работами», — пояснили энергетики.
По их словам, согласно городскому плану развития, кольцевая развязка диаметром 40 метров предусматривает шесть съездов, а общая площадь асфальтирования составит 10 000 квадратных метров.
По словам энергетиков, для того, чтобы тепловая магистраль обеспечивала теплом и горячей водой значительную часть потребителей Ленинского района города, необходимо заменить 230 метров трубопровода диаметром 1000 миллиметров, а также усилить подземные конструкции теплосети по причине расширения бульварного кольца.
Для подключения к теплу Президентского кадетского училища строится дополнительный участок тепломагистрали общей протяжённостью 480 метров и диаметром труб 250 миллиметров. Смонтировать строительную часть с трубопроводами, выполнить антикоррозийные и теплоизоляционные работы на теплосети с последующим выполнением пусконаладочных работ в районе новой кольцевой развязки — планируется до конца первой декады августа 2019 года.