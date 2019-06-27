Москва, 27 июня, 2019, 11:01 — ИА Регнум. Каждый третий автомобиль японского производства в России с правым расположением руля. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

音楽好き Японский автомобиль

По информации издания, общее количество японских автомобилей в России — около 10 млн единиц. Причём из них доля праворульных авто составляет 34%.

У бренда Toyota половина автомобилей с правым расположением руля (50,4%). Чуть меньше таких авто у моделей Honda — 46,3%. Subaru — 29,9%, Nissan — 25,4%. Около 20% авто с правым рулем у Mazda и Suzuki соответственно. И наконец у бренда Mitsubishi — 14,4%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Дальневосточный федеральный округ приходится две трети праворульных автомобилей (68,4%).

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