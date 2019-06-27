Иркутск, 27 июня, 2019, 10:52 — ИА Регнум. Группа «Ленинград» даст дополнительный концерт в Иркутске в рамках своего прощального тура. Он пройдет 20 октября 2019 года. Об этом 27 июня сообщил портал «Твой Иркутск».

Дарья Драй ИА REGNUM Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров

Как отмечает издание, причиной принятия такого решения стало то, что были проданы все билеты на концерт, проведение которого было запланировано на 21 октября 2019 года. Шоу пройдет на той же площадке, в Ледовом дворце «Айсберг».

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что футбольный клуб попросил Сергея Шнурова перенести дату проведения концерта в Ростове-на-Дону. Причиной стало беспокойство по поводу того, в каком состоянии будет газон стадиона «Ростов-Арена» после проведения мероприятия.