Махачкала, 27 июня, 2019, 10:53 — ИА Регнум. Махачкалинский ФК «Анжи» получил лицензию Российского футбольного союза, которая позволит в сезоне 2019/20 выступать в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ — третьем по силе дивизионе страны. Готовить команду к сезону пока будет Ренат Избулатов, но вопрос о новом главном тренере остается открытым, сообщили ИА REGNUM 27 июня в пресс-службе «Анжи».

Maqivi Стадион «Анжи-Арена»

Однако лицензия клубу выдана с некоторыми ограничениями. Так, продолжает действовать запрет на регистрацию новых игроков. Он, напомним, ранее был наложен в связи с наличием просроченной задолженности перед футболистами. Костяк команды на будущий сезон составят молодые игроки с действующими контрактами, команду также пополнят воспитанники собственной академии.

«Руководство «Анжи» составило «дорожную карту» погашения имеющихся задолженностей и намерено постепенно полностью закрыть долги перед игроками и тренерами», — рассказали в пресс-службе команды.

Домашние матчи клуб будет проводить на резервном поле «Анжи Арены» с искусственным покрытием, где раньше играл молодёжный состав «Анжи». При этом тренироваться команда будет на натуральном поле стадиона.

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Как сообщало ИА REGNUM, сезон 2018/19 махачкалинский «Анжи» провёл в элитном футбольном дивизионе страны — Российской премьер-лиге. Однако выступил клуб неудачно и занял предпоследнее 15-е место, в результате чего должен был опуститься в будущем сезоне в Футбольную национальную лигу — второй по силе дивизион. Однако многомиллионные долги не позволили «Анжи» пройти лицензирование в ФНЛ, из-за чего клуб смог претендовать лишь на третий дивизион.

Финансовые проблемы преследовали «Анжи» весь минувший сезон, а на начало марта 2019 года общий долг достиг 360 млн рублей. Тренер и руководство клуба из Дагестана неоднократно заявляли, что он может прекратить своё существование. В настоящее время долги сократились до 100 млн рублей, почти 68 млн рублей из которых — задолженность перед игроками по зарплатам.

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