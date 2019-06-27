Соледар, ДНР, 27 июня, 2019, 10:38 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские силовики 20 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 401 единицу боеприпасов, сообщили 27 июня в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

ВСУ вели обстрелы с трёх направлений, используя миномёты калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БТР, зенитные установки, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы / населённые пункты: Зайцево, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Донецкий аэропорт (терминал), Красный Партизан, Васильевка, Ясиноватая, Спартак, Александровка, Коминтерново, Саханка», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов повреждения получили четыре жилых дома и линия электропередачи в посёлке Коминтерново. В посёлке Зайцево загорелись дом и хозяйственная постройка.

Украинские силовики обстреляли ремонтную бригаду, которая восстанавливала повреждённую подстанцию в посёлке Красный Партизан. Без электричества до сих пор остаются 585 абонентов, школа, детский сад, поселковый совет и почтовое отделение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате обстрелов ДНР со стороны ВСУ осколочные ранения получила жительница посёлка шахты «Трудовская».

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