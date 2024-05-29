Бердюжский район, Тюменская область, 27 июня, 2019, 10:34 — ИА Регнум. В Бердюжском районе Тюменской области за пять месяцев 2019 года в нетрезвом состоянии совершено 62% преступлений, тогда как в минувшем году было зарегистрировано 32% таких правонарушений. Об этом заявил прокурор района Игорь Субботин на круглом столе, посвящённом противодействию «пьяной» преступности.

Питер Брейгель Младший. У таверны (ок.1630)

По словам Субботина, для «пьяного» криминала характерны угрозы убийством, причинение телесных повреждений различной степени тяжести, кражи, езда в нетрезвом виде. Большая часть преступных деяний совершена лицами в возрасте до 35 лет, безработными и без постоянного источника дохода.

По мнению районного прокурора, снижение уровня «пьяной» преступности возможно путем проведения активной профилактической работы, в том числе со стороны общественности.

Тем временем полицией района произведена смена маршрутов патрулирования с учётом анализа совершения правонарушений в состоянии опьянения.

Прозвучали на круглом столе предложения конструктивного взаимодействия Бердюжской районной больницы с центром занятости населения по принятию дополнительных мер к трудоустройству граждан, подверженным алкогольной и наркотической зависимости.

Беседы о вреде пьянства, встречи с церковнослужителями, социальная реклама — данные инструменты профилактики пьянства будут использованы в работе правоохранительных органов, местного самоуправлении и общественных институтов Бердюжского района.