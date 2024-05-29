В Тюменской области отмечен резкий рост «пьяной» преступности
Бердюжский район, Тюменская область, 27 июня, 2019, 10:34 — ИА Регнум. В Бердюжском районе Тюменской области за пять месяцев 2019 года в нетрезвом состоянии совершено 62% преступлений, тогда как в минувшем году было зарегистрировано 32% таких правонарушений. Об этом заявил прокурор района Игорь Субботин на круглом столе, посвящённом противодействию «пьяной» преступности.
По словам Субботина, для «пьяного» криминала характерны угрозы убийством, причинение телесных повреждений различной степени тяжести, кражи, езда в нетрезвом виде. Большая часть преступных деяний совершена лицами в возрасте до 35 лет, безработными и без постоянного источника дохода.
По мнению районного прокурора, снижение уровня «пьяной» преступности возможно путем проведения активной профилактической работы, в том числе со стороны общественности.
Тем временем полицией района произведена смена маршрутов патрулирования с учётом анализа совершения правонарушений в состоянии опьянения.
Прозвучали на круглом столе предложения конструктивного взаимодействия Бердюжской районной больницы с центром занятости населения по принятию дополнительных мер к трудоустройству граждан, подверженным алкогольной и наркотической зависимости.
Беседы о вреде пьянства, встречи с церковнослужителями, социальная реклама — данные инструменты профилактики пьянства будут использованы в работе правоохранительных органов, местного самоуправлении и общественных институтов Бердюжского района.