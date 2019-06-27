Иркутск, 27 июня, 2019, 10:31 — ИА Регнум. Власти Иркутской области сегодня, 27 июня, были вынуждены объявить режим ЧС: из-за непрекращающихся дождей реки вышли из берегов и подтопили уже 700 домов. Уведомление об этом опубликовано на региональном сайте ГУ МЧС.

Вебер Яков Яковлевич. Наводнение. 1926

«Произошло подтопление участков дорог муниципального значения, затруднено транспортное сообщение с населёнными пунктами. В Тулунском районе сохраняется угроза подтопления низменных участков местности», — заявили спасатели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, синоптики дают неутешительный прогноз: дожди разной степени интенсивности будут идти в регионе до конца июня. Есть опасность подтопления новых территорий.

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