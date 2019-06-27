Вашингтон, 27 июня, 2019, 10:51 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в четверг, 27 июня, жестко потребовал от Индии отменить «ответные» пошлины, введенные Нью-Дели в текущем месяце. Об этом сообщил глава государства на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Я с нетерпением жду диалога с премьер-министром Моди (Нарендра Моди) о том, что Индия, в течение многих лет устанавливавшая очень высокие пошлины в отношении товаров из США, недавно еще больше их увеличила, — написал Трамп. — Это недопустимо и тарифы должны быть снижены!«

Напомним, Индия повысила пошлины на 28 американских товаров после того, как Соединенные Штаты отменили беспошлинный ввоз для ряда индийских товаров.