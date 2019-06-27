Москва, 27 июня, 2019, 10:24 — ИА Регнум. На российских экранах новые фильмы! Не пропустите!

Цитата из к/ф «Выше неба». реж. Оксана Карас. Россия. 2019 Юность, лето, любовь…

«Курск» (16+)

12 августа 2000 года во время учений в Баренцевом море затонула российская атомная подводная лодка «Курск». На борту было 118 человек. 23 члена экипажа оставались в живых еще несколько часов после катастрофы, но спасти их не удалось.

Датский режиссер Томас Винтерберг и Роберт Мур, автор романа «Время умирать: нерассказанная история подлодки «Курск», по которому снят фильм, представляют свой взгляд на эту трагедию. Насколько правдивым и насколько субъективным оказался этот взгляд, предстоит решить зрителю. Так или иначе, как и в случае с сериалом «Чернобыль», нам снова придется смотреть на свою историю чужими глазами.

«Угоняя лошадей» (16+)

Тронд Сандер уже далеко не молод и недавно овдовел. Тоска гонит его из города в деревню, где он живет затворником. Кончается XX век, а это весомый повод, чтобы подвести итоги и предаться воспоминаниям. К тому же Тронд внезапно встречает человека, с которым был знаком в далеком детстве. И лента воспоминаний начинает неудержимо раскручиваться. Судьба Тронда, его друзей и близких, его страны и всего мира — ведь детство героя прошло во время Второй мировой войны в оккупированной гитлеровцами Норвегии — постепенно складывается из фрагментов-флэшбэков в единую волнующую картину. Есть в ней место и беззаботному озорству, и внезапным трагедиям, и сыновней любви, и горьким разочарованиям — всему, что составляет непростой путь от мальчишки к взрослому.

Фильм норвежского режиссера Ханса Петера Муланда («Дурацкое дело нехитрое»), поставленный по бестселлеру Пера Петтерсона, получил на Берлинском кинофестивале Серебряного медведя «За выдающиеся художественные достижения».

«Последняя любовь Казановы» (16+)

Любовь — это великая и грозная стихия, но некоторые умудряются сделать из нее профессию, а другие — захватывающее хобби, вроде охоты. Среди подобных охотников имя Джакомо Джироламо Казановы стало таким же нарицательным, как и имя Дон-Жуана. Знаменитый венецианец оставил пространные записки о своих то ли реальных, то ли воображаемых победах над женскими сердцами и о порой весьма рискованных перипетиях жизни авантюриста, шпиона, игрока и соблазнителя.

Французский режиссер Бенуа Жако рассказывает о не самом счастливом периоде из жизни ловеласа. Вынужденный бежать из Парижа, Казанова прибывает в Лондон, в надежде на новые аферы и любовные успехи. Но чужой туманный город принимает его неласково. В довершение к английскому сплину его постигает еще одно злосчастье — охотник за женской любовью встречает на своем пути не очередную добычу, а такую же хищницу — юную, но весьма опытную авантюристку и куртизанку Марианну Шарпийон. Несчастный соблазнитель и не заметил, как сам безнадежно попался в любовный капкан…

«Выше неба» (18+)

Юность, лето, любовь… Вечные темы, но в жизни каждого юного человека все всякий раз происходит по-своему. Сестры-подростки Нина и Саша приезжают с родителями на отдых в Подмосковье. Властная мама чрезмерно опекает Сашу, и на это, в общем-то, есть причины — у девушки порок сердца. Однажды Саша знакомится с экстремалом Мишей, заинтересовавшим ее своими полетами на параплане. Жизнь парня далеко не так беззаботна, как может показаться — его отца на днях нашли в реке мертвым. Может быть, это убийство? Постепенно как в душе юной Саши, так и вокруг начинают бушевать совсем не детские страсти…

Фильм Оксаны Карас, в отличие от ее предыдущей картины «Хороший мальчик», не получил приза на «Кинотавре», но актриса Виктория Толстоганова, сыгравшая гиперопекающую маму главной героини, получила приз за лучшую женскую роль.

«План побега 3» (18+)

Кто-то мастерски вскрывает консервные банки, кто-то — банковские сейфы, а перед кем-то не могут устоять самые зловещие секретные тюрьмы мира, бежать из которых невозможно. Но для героя Сильвестра Сталлоне, грозы тюрем Рэя Бреслина, понятия невозможного попросту не существует. У него редчайшая профессия — он тестирует на «побегоопасность» новые суперзастенки. Тестирует самым «простым» способом — садясь в них на правах обычного узника, а потом пытаясь сбежать. За его плечами уже множество головокружительных и очень опасных побегов — причем порой он оказывался пленником не по своей воле.

На сей раз Бреслину придется вытаскивать из поистине адского местечка молодую похищенную китаянку, дочь своего друга. Что ж, из «Гробницы» и «Аида» Рэй уже благополучно выходил, наведя шороху на «плохих парней», а потому и «Пункт Дьявола» его не испугает…

Третий фильм из серии снял режиссер Джон Херцфелд.

«Битва за Землю» (16+)

Ждали люди, ждали первого контакта с пришельцами, носили футболки с надписью «Я хочу верить» — и вот, дождались. Пришельцы пришли и в одночасье сделали землян рабами. Спасибо, что не съели или не пустили в переработку. Теперь власть на планете принадлежит их марионеткам, а чтобы разобщить и обессилить возможное сопротивление, людям запретили пользоваться мобильной связью. Кому-то жить под властью невидимых (они контролируют все с помощью дронов) хозяев даже нравится, ведь на планете, в кои веки, наступил покой и порядочек. Но сопротивление, несмотря ни на что, все-таки существует. Эти люди тоже хотят верить — в то, что Земля однажды станет свободной…

Фантастический боевик снял режиссер Руперт Уайатт («Восстание Планеты обезьян»)

«Проклятие Аннабель 3» (18+)

У некоторых игрушек слишком долгая и кровавая история, так что с ними лучше не играть — ни детям, ни взрослым. Особенно взрослым — ведь они слишком полагаются на свой опыт и познания.

Супруги Уоррены, специалисты по паранормальным явлениям, запирают одержимую демоном куклу в тайной комнате своего дома. Они надеются, что молитвы священника, освятившего застекленный шкафчик, удержат нечисть внутри. Но ведь известно, что нет такой тайной комнаты, которая не была бы открыта любопытными детишками. Так происходит и на этот раз, и зло вырывается на свободу. Теперь дочери Уореннов и ее подружкам несдобровать…

Очередной ужастик про куклу из ада снял Гари Доберман, сценарист фильма «Оно». Это его первая режиссерская работа.

«Та еще парочка» (18+)

Прошлое на то и прошлое, что ему чаще всего лучше оставаться позади. Героиня фильма Джонатана Левина («Тепло наших тел»), акула бизнеса и политики Шарлотта Филд забыла об этом — вот и угодила в переплет. Собравшись избираться в президенты США, она внезапно встретила свою первую любовь — талантливого, но совершенно безбашенного журналиста Фреда Фларски. На волне романтических воспоминаний ей пришла в голову идея — поручить Фреду писать свои предвыборные речи. Понятно, что ее кампания неизбежно превратилась в сущий цирк. Но разве подобные действа в принципе можно воспринимать совершенно серьезно?

«Однажды в Стокгольме» (18+)

Все слышали о «стокгольмском синдроме», но мало кто знает, что за случай вызвал к жизни этот популярный психологический термин. Канадский режиссер Роберт Будро решил восполнить этот пробел, рассказав о той давней истории в жанре криминальной комедии.

В августе 1973 года вооруженный беглый преступник в одиночку захватил Кредитный банк в Стокгольме и взял в заложники трех женщин и мужчину. Кроме кругленькой суммы, он требовал освобождения из тюрьмы своего подельника. Осада банка полицией продолжалась шесть дней, за это время у заложников возникла необъяснимая симпатия к своему пленителю, и они полностью встали на его сторону…

«Собачья жизнь 2»

Трогательный фильм режиссера Гейла Манкусо продолжает рассказывать историю любящей собачьей души, способной перерождаться в самых разных мохнатых телах, чтобы продолжать служить одной семье на протяжении многих десятилетий. Искренние «собачники» всех возрастов — этот фильм для вас! В его основе роман Брюса Кэмерона «Жизнь и цель собаки».

«Кунг-фу воин»

Герои мультфильма китайского режиссера Цзоу И самые обыкновенные… соевые бобы! В оригинале мультик так и называется — «Тофу». Обыкновенные, да не совсем, ведь когда-то волшебным образом этим кругленьким созданиям были дарованы жизнь, разум и человекоподобный облик. Теперь они живут в своем уютном мирке, а некоторым из них даже достались в наследство магическая сила и грозное боевое искусство. Впрочем, со временем все это наследство было почти утрачено. Теперь тех, что увлечен стихийной магией и кунг-фу, считают просто чудаками или даже опасными сумасшедшими. Но главный герой Дошик не унывает — он беззаветно верен своей мечте стать великим благородным воином!