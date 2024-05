Токио, 27 июня, 2019, 10:24 — ИА Регнум. Компания Sony выложила в сеть июльский список список игр, которые будут доступны подписчикам сервиса PS Plus. Соответствующий рекламный ролик был размещен 26 июня на YouTube-канале PlayStation Россия.

Автосимулятор Horizon Chase Turbo

Те, кто подписан на PS Plus смогут сыграть в футбольный симулятор PES 2019 (Pro Evolution Soccer 2019) и автосимулятор Horizon Chase Turbo, выполненный в стиле аркадных гонок 90-х годов XX века. Игры станут доступны со 2 июля 2019 года, скачать их можно будет до 6 августа.

Напомним, в июне 2019 года подписчики PS Plus получили доступ к играм Sonic Mania и Borderlands: The Handsome Collection. В марте 2019 года компания объявила о том, что она больше не будет включать в месячный список PS Plus игры для консолей PlayStation 3 и PlayStation Vita.