Джакарта, 27 июня, 2019, 10:23 — ИА Регнум. Правительство Индонезии намерено обсудить развитие цифровой экономики на международном форуме G20 в Осаке (Япония). Об этом, как сообщает Antaranews, заявил официальный представитель МИД Индонезии Аррманата Насир.

Цитата из х∕ф «Матрица». Реж. братья Вачовски. 1999. США Матрица

По его словам, правительство Индонезии выбрало цифровую экономику в качестве одного из своих приоритетов на встрече G20, потому что технологические стартапы в Индонезии в настоящее время быстро растут.

Фактически, несколько начинающих компаний в Индонезии входят в число стартап-компаний категории «unicorn», стоимость каждой из которых свыше одного миллиарда долларов США.

Unicorn — это термин для стартапов стоимостью более 1 миллиарда долларов США. В Индонезии насчитывается как минимум 4 такие компании, а именно Go-Jek, Tokopedia, Traveloka и Bukalapak.

«Встреча G20 — это возможность для нас развить индустрию цифровой экономики, чтобы вырастить новые стартап-компании в Индонезии», — отметил Аррманата Насир.

Существует также проблема, которая будет главной заботой правительства Индонезии на саммите G20, а именно инклюзивность в цифровой экономике и развитие человеческих ресурсов в рамках устойчивого развития.

Издание отмечает, что на саммите G20 в этом году запланировано четыре заседания с различными темами для обсуждения, в которых примут участие главы государств «Большой двадцатки». На четырех сессиях будут обсуждаться следующие темы: глобальные экономические условия, торговля и инвестиции; цифровые инновации; занятость, расширение прав и возможностей женщин, цели устойчивого развития; проблема изменения климата, энергетика и окружающая среда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, саммит G20 пройдет в Осаке (Япония) 28−29 июня 2019 года. Участниками «Большой двадцатки» являются 20 крупнейших стран с развитой и развивающейся экономикой: Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Российская Федерация, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Японияи Европейский союз.