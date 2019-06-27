Вашингтон, 27 июня, 2019, 10:56 — ИА Регнум. YouTube-блогер CristobalS 26 июня выложил на своём канале трейлер второго сезона онлайн-шутера Apex Legends за сутки до его официального выхода. В ролике сообщается, что новый контент появится в игре уже 2 июля 2019 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Игромир

В новом трейлере персонажи Apex Legends сражаются друг с другом за господство на Каньоне Кингс (игровая локация) и сталкиваются с новыми обитателями этих земель — летающими чудовищами, напоминающими небольших драконов. Второй сезон Apex Legends с подзаголовком «Энергия боя» выйдет 2 июля 2019 года.

Со стартом второго сезона в игре появится новый персонаж по имени Ваттсон, энергетический ручной пулемёт L-Star, рейтинговый режим, модификация оружия и множество визуальных изменений Каньона Кинга. Официальный анонс «Энергии боя» от разработчиков должен состояться сегодня, 27 июня.

Напомним, Apex Legends — это онлайн-шутер в поджанре «Королевская Битва» от американской компании Respawn Entertainment. В проекте 60 игроков (в командах по три человека) сталкиваются на большой карте за право быть единственными выжившими. Действие Apex Legends разворачивается в той же выдуманной вселенной, что и франшизы Titanfall.