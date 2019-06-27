Окленд, США, 27 июня, 2019, 10:13 — ИА Регнум. Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант отказался от опции продления контракта. Об этом сообщает ESPN.

Keith Allison Кевин Дюрант

Отмечается, что Дюрант имел возможность продлить контракт с клубом на сезон 2019/20. Однако он принял решение не использовать эту опцию. Теперь он станет неограниченно свободным агентом.

Ожидается, что Дюрант полностью пропустит сезон 2018/19 из-за травмы. В финальной серии плей-офф он получил разрыв ахиллова сухожилия.

Напомним, Дюрант играет в составе «Голден Стэйт Уорриорз» с 2016 года. За это время он стал двукратным чемпионом НБА.

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