Киев, 27 июня, 2019, 10:14 — ИА Регнум. В Азовском море прошли совместные учения экипажей кораблей и катеров ВМС и погранслужбы Украины. Об этом сообщили 27 июня в пресс-службе Операции объединённых сил (ООС).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВМС Украины

«Отрабатывали такие упражнения, как: совместная стрельба по морской цели, оказание помощи катеру, утратившему ход, а также проводили задержание судна и силовой захват судна-нарушителя в акватории Азовского моря», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что за ходом учений наблюдали катера пограничной службы России, но никак не мешали их проведению.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля в Одессе начнутся ежегодные украино-американские военно-морские учения «Си Бриз 2019».

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