Сергиев Посад, Московская область, 27 июня, 2019, 10:16 — ИА Регнум. Преобразование подмосковного Сергиева Посада в православный центр, сопоставимый по значению с Ватиканом, Иерусалимом и Меккой, обойдется в 140 млрд рублей. Об этом рассказал мэр города Михаил Токарев газете «Ведомости».

Константин Горбатов. Троице-Сергиев Посад. 1915

Стратегию развития и благоустройства города, где находится Троице-Сергиева лавра, подготовило консалтинговое бюро «Стрелка» по заказу госкомпании Дом.РФ. В документе на 300 страниц говорится, как объединить духовный центр, туризм и интересы местных жителей, пояснил градоначальник.

«Концепция — это некий учебник идеального города с точки зрения благоустройства, работы всех инженерных коммуникаций, дорожной инфраструктуры», — сказал Токарев.

Речь идет о почти полной перестройке центра города и выделении двух его частей: духовной и административной. По словам протоиерея Леонида Калинина, необходимо или восстановить, или менять среду вокруг лавры, которая «обременена наследием советского периода», ветшает и приходит в негодность.

Авторы стратегии не оценивали стоимость работ. Потребуется от 120 млрд до 140 млрд рублей, полагает Токарев. Планируется, что 90% выделит федеральный бюджет, остальное — Московская область. При этом за два года в рамках программы благоустройства российских городов из федерального бюджета было выделено около 50 млрд рублей, отмечает издание.

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