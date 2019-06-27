Астана, 27 июня, 2019, 10:05 — ИА Регнум. Для погашения кредитных задолженностей социально уязвимых категорий граждан в Казахстане потребуется около 105 млрд тенге ($277 млн). Об этом 27 июня заявил министр финансов республики Алихан Смаилов, сообщает агентство «Казинформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

По его словам, для погашения потребительских кредитов из республиканского бюджета планируется привлечь 88,5 млрд тенге ($233 млн). Кроме того, 17 млрд тенге ($44,8 млн) будет привлечено за счет выпуска облигаций фонда проблемных кредитов.

Смаилов добавил, что 70% пени и штрафов по кредитам будут погашены за счет самих финансовых организаций. Министр отметил, что новые суммы будут указаны в уточненном бюджете.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству страны принять меры по погашению долгов многодетных семей и других категорий социально уязвимых граждан перед банками республики.

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