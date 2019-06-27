Якутск, 27 июня, 2019, 09:58 — ИА Регнум. Кампания по отключению газа в жилых домах Якутска с устаревшим газовым оборудованием дала положительный результат — договоры о прохождении техдиагностики газового оборудования предоставили жители 127 домов, сообщает пресс-служба компании «Сахатранснефтегаз».

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Кампания по приостановлению подачи газа жилым многоквартирным домам (МКД), находящимся на непосредственном способе управления началась в начале этого года. В список вошли дома 1988 года постройки и старше, в которых не было проведено техническое диагностирование, и, соответственно, не установлена возможность дальнейшей эксплуатации газового оборудования.

«С января по начало июня 2019 года из 231 многоквартирного дома отключение произведено в 124, в 130-ти МКД имеются договоры на проведение технического диагностирования, по 83-м МКД результаты экспертизы предоставлены и в 26-ти МКД устранены выявленные замечания, после которого произведен повторный пуск газа», — отмечается в сообщении.

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Вместе с тем договоры о прохождении техдиагностики до сих пор отсутствуют у 104 многоквартирных домов. В компании предложили жильцам этих домов урегулировать вопрос в максимально короткие сроки.