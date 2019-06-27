Москва, 27 июня, 2019, 09:58 — ИА Регнум. В Москве сегодня, 27 июня, ожидается ненастная погода. По данным синоптиков Росгидромета, неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца суток. Ожидается дождь, местами сильный, гроза, град. Ветер усилится, его порывы будут достигать 15−20 м/с.

Hans Град

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В связи с непогодой Главное управление МЧС России по Москве дало несколько рекомендаций жителям и гостям столицы. Так, рекомендовано во время грозы и дождя при управлении автотранспортом значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

«Грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться, рыбачить», — говорится в сообщении ведомства.

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Также в МЧС советуют парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, которые могут обрушиться при сильном ветре.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Гидрометцентра, самые жаркие дни в средней полосе России наступят с 26 июля по 5 августа.