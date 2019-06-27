Улан-Удэ, 27 июня, 2019, 10:01 — ИА Регнум. Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил ввести режим чрезвычайной ситуации на территориях Баргузинского и Курумканского районов республики для восстановления поврежденных участков дорог. Об этом сообщил на своей странице в «Фейсбуке» пресс-секретарь главы Алексей Фишев.

Страница пресс-секретаря главы Бурятии в «Фейсбук» facebook.com На поврежденных участках дорог ограничено движение транспорта

26 июня в соцсетях появились кадры размытых интенсивными дождями дорог и подъездных путей к мостам. В связи с этим, как сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии, было ограничено движение автотранспорта на дороге Р-438 с 350-го по 498-й км.

На расчистке и подсыпке работают дорожные службы в количестве 19 человек и 11 единиц техники. По предварительным подсчетам, на ликвидацию последствий от удара стихии потребуется около 7 миллионов рублей. Эти средства также будут направлены на мероприятия по водоотведению.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сложная ситуация в связи с паводком складывается в Иркутской области после затяжных дождей. ВНижнеудинскеиНижнеудинском районе, а также в Тайшетском районе введён режим ЧС.

На утро 27 июня в Нижнеудинске подтоплено 110 жилых домов. В Нижнеудинском районе в посёлке Шумский — 76 приусадебных участков, в населённом пункте Алыгджер — 30 жилых домов. В Тайшетском районе в поселке Сереброво в зоне подтопления находятся 23 жилых дома, в населённых пунктах Соляная — 321 дом, Талая — 51 приусадебный участок.

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