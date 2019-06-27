Кубинка, Московская область, 27 июня, 2019, 09:53 — ИА Регнум. Авиадесантная самоходная противотанковая пушка «Спрут-СДМ1» послужит базой для нового легкого плавающего танка. О новой разработке рассказал главный конструктор АО «СКБМ» Сергей Абдулов в рамках форума «Армия-2019».

Artem Tkachenko Спрут-СДМ-1 на выставке Армия 2015

Специалисты работают над созданием легкого неавиадесантируемого, но плавающего танка. Новая машина будет защищеннее, чем «Спрут» и получит другую ходовую часть. Танк оснастят торсионной подвеской от БМП-3, более надежной и менее прихотливой, пояснил Абдулов.

Оружие на машине останется прежним, сообщил конструктор ТАСС, не уточнив наименование нового проекта.

Вооружением для «Спрута» служит гладкоствольное орудие 2А75М калибра 125 мм, которое может применять всю номенклатуру отечественных танковых снарядов.

Как сообщало ИА REGNUM, отечественные конструкторы начали разработку самолета непосредственной поддержки сухопутных войск, подобного американскому «ганшипу» AC-130. Его создают на базе транспортного самолета Ан-12 с пушками калибра 57 мм.

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