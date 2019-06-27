Астана, 27 июня, 2019, 09:47 — ИА Регнум. Объем нетто-продаж долларов США обменными пунктами Казахстана в мае 2019 года составили 189,7 млрд тенге ($500 млн), что в 5,8 раза больше, чем в мае 2018 года. Об этом 27 июня сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные Национального банка республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

По данным финансового регулятора, нетто-продажи доллара в республике за месяц выросли в 2,7 раза. По итогам первых пяти месяцев 2019 года объем «чистых» продаж вырос на 77,9%, до 555,3 млрд тенге ($1,46 млрд).

Нетто-продажи доллара США за отчетный месяц в Алма-Ате составили 216,8 млрд тенге ($571 млн), в Чимкенте — 78,2 млрд тенге ($206 млн), в Атырауской области — 44,1 млрд тенге ($116 млн).

Напомним, в феврале 2019 года объем нетто-продаж евро обменными пунктами Казахстана составил 30,8 млрд тенге ($81 млн), что в два раза больше, чем в январе и на 65% больше, чем в феврале 2018 года.

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