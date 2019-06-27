Москва, 27 июня, 2019, 09:42 — ИА Регнум. Развитие паллиативной помощи должно быть неразрывно связано с коренными изменениями в сфере социальных услуг и системе здравоохранения в целом. Об этом заявила член Центрального штаба ОНФ, идеолог проекта ОНФ «Регион заботы» Нюта Федермессер в связи с подведением предварительных итогов работы проекта за три месяца.

Чиприани Джованни Баттиста. Аллегория медицины

«Я занимаюсь паллиативной помощью уже 26 лет, и оказалось, что «Регион заботы» — это мой самый лучший, самый любимый проект, спасибо команде большое! Мы сами себе поставили KPI (ключевой показатель эффективности), который заключается в посещении в каждом регионе пилотного проекта не менее 80% учреждений, оказывающих паллиативную помощь. За три месяца мы побывали уже в общей сложности в 131 медицинском учреждении, 56 социальных», — заявила Федермессер.

Основной вывод заключается в том, что медики не знают, кто такой паллиативный пациент. Второй вывод — организация качественной паллиативной помощи вне качественных изменений в социальной сфере и системе здравоохранения в целом невозможна.

«Она несёт за собой изменения в сфере социальных услуг и системе здравоохранения, нельзя строить паллиатив, когда на койки попадают люди, не получившие по той или иной причине специализированной медицинской помощи или реабилитации. Попадают потому, что иная помощь оказалась, по той или иной причине, недоступна», — пояснила она.

В частности, выезды показали, что медики зачастую не понимают, кто именно нуждается в паллиативной помощи, а наличие паллиативных коек не приводит к доступности такой помощи, поскольку там лежат пациенты, нуждающиеся в социальных услугах, сестринском уходе, и лишь не более 30% — это профильные паллиативные больные.

В стране нужно создавать медико-социальные учреждения, которых сегодня просто нет, подчеркнула Федермессер.

Она добавила, что залогом успешного развития паллиативной помощи в регионах является заинтересованность губернаторов, а также федеральное субсидирование индивидуальных программ развития данного вида помощи.

«Мне хотелось бы, чтобы этот проект не ограничился написанием региональных программ, а привел к серьезным изменениям в межведомственном взаимодействии, в том числе в качестве жизни людей, проживающих в отделениях милосердия, в ПНИ, в детских домах-интернатах», — отметила Федермессер.

«Регион заботы» создан для развития паллиативной помощи в субъектах Федерации, формирования индивидуальных программ в 25 пилотных областях и краях, которые закрывают 36% потребностей РФ в паллиативной помощи, напомнила она.

За это время удалось посетить 20 регионов, эксперты создали перечень общих для субъектов проблем в паллиативной помощи, а также совместно с Минздравом РФ разработали типовой шаблон программы развития этого направления.

Среди других созданных документов по паллиативной помощи: «Портрет региона», «Методология написания региональной программы развития паллиативной помощи», «Глобальный информационный запрос для оценки состояния паллиативной помощи в субъектах Российской Федерации».