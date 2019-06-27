Киев, 27 июня, 2019, 09:41 — ИА Регнум. Российский император Пётр I проводил реформы «украинскими руками». Об этом заявил киевский историк Виктор Брехуненко на конференции, посвященной 310-летию Полтавской битвы.

Александр Бенуа. Пётр I

Брехуненко поставил под сомнение реформаторские способности императора, назвав его преобразования копией «с голландского образца». Пётр не знал, кому подражать в реформах, утверждает историк.

«И это делалось украинскими руками и украинскими интеллектуальными усилиями, и немцами, которых массово Пётр I привлекал к этому всему», — сказал Брехуненко.

Брехуненко является заведующим отделом археографии киевского Института археографии и источниковедения Национальной академии наук Украины. Организовал конференцию украинский Институт национальной памяти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские власти в стремлении избавиться от советского наследия изменили английский вариант написания столицы страны с «Kiev» на «Kyiv». Прежний вариант был переводом русского написания города Киева.

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