Завершились гидравлические испытания тепловых сетей СГК в Новокузнецке
Новокузнецк, Кемеровская область, 27 июня, 2019, 09:43 — ИА Регнум. Сибирская генерирующая компания (СГК) приступает к поэтапной подаче горячего водоснабжения потребителям в контуре Кузнецкой ТЭЦ после проведения гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 27 июня, в отделе по связям с общественностью компании.
В настоящее время происходит заполнение магистральных и квартальных сетей с поэтапным подключением потребителей Центрального и Куйбышевского районов, получающих тепло и горячую воду от Кузнецкой ТЭЦ. На трубопроводах в ходе проведения гидравлических испытаний тепловых сетей были выявлены 204 повреждения, из них в настоящее время устранены — 162, пояснили энергетики.
Как уже сообщало ИА REGNUM, Сибирская генерирующая компания обслуживает в Новокузнецке 489 км трубопроводов магистральных и арендованных внутриквартальных тепловых сетей. В 2019 году для проведения ремонтной программы на объектах теплосетевого комплекса в Новокузнецке СГК направила 153 миллиона рублей.