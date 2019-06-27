Новокузнецк, Кемеровская область, 27 июня, 2019, 09:43 — ИА Регнум. Сибирская генерирующая компания (СГК) приступает к поэтапной подаче горячего водоснабжения потребителям в контуре Кузнецкой ТЭЦ после проведения гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 27 июня, в отделе по связям с общественностью компании.

СГК На трубопроводах СГК в Новокузнецке в ходе проведения гидравлических испытаний тепловых сетей выявлены 204 повреждения

В настоящее время происходит заполнение магистральных и квартальных сетей с поэтапным подключением потребителей Центрального и Куйбышевского районов, получающих тепло и горячую воду от Кузнецкой ТЭЦ. На трубопроводах в ходе проведения гидравлических испытаний тепловых сетей были выявлены 204 повреждения, из них в настоящее время устранены — 162, пояснили энергетики.

СГК «В контуре Кузнецкой ТЭЦ ведутся работы по ликвидации 44 дефектов на тепломагистралях. Несмотря на количество и сложность выявленных на тепловых сетях повреждений, а также продолжающиеся ремонты, часть потребителей Новокузнецка получит горячую воду уже 27 июня, на сутки раньше запланированного срока. Заключительный этап подачи горячего водоснабжения в контуре Кузнецкой ТЭЦ состоится 28 июня, согласно утвержденному графику».

Как уже сообщало ИА REGNUM, Сибирская генерирующая компания обслуживает в Новокузнецке 489 км трубопроводов магистральных и арендованных внутриквартальных тепловых сетей. В 2019 году для проведения ремонтной программы на объектах теплосетевого комплекса в Новокузнецке СГК направила 153 миллиона рублей.