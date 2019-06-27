Джакарта, 27 июня, 2019, 09:38 — ИА Регнум. Индонезия и Аргентина создали рабочую группу по торговле и инвестициям в качестве первоначальной попытки расширить торговое сотрудничество, сообщает Antaranews.

Франсиско Гойя. Торговля. 1801 — 1805 г

Ожидается, что рабочая группа станет форумом для общения, продвижения и содействия торговле и инвестициям для обеих стран.

Правительства Индонезии и Аргентины намерены поощрять бизнес проекты и посещать различные мероприятия, организованные двумя странами.

Глава департамента двусторонних связей министерства торговли Индонезии Ни Маде Аю Мартини заявила, что рабочая группа даст рекомендации относительно того, что необходимо сделать в будущем.

По её словам, эти рекомендации могут послужить основой для разработки двусторонних торговых соглашений, будь то соглашение о свободной торговле или соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года Индонезия и Аргентина заключили три меморандума о взаимопонимании на бизнес-форуме в Буэнос-Айресе.

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