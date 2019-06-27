Улан-Удэ, 27 июня, 2019, 09:37 — ИА Регнум. В озере Сосновое в Еравнинском районе Бурятии обнаружен вирус гепатита. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике, пробы воды были взяты в середине июня в рамках ежегодного мониторинга открытых водоемов.

logan1126 Озеро

«В одной пробе был обнаружен, но при повторном исследовании уже был получен отрицательный результат», — сообщили в управлении.

Органы местного самоуправления Еравнинского района уже проводят работу по информированию населения о том, что в озере запрещено купаться, а также использовать воду из озера в питьевых и хозяйственно-бытовых целях. Источник и причины появления в озере вируса пока неизвестны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вода в 47% водоёмов Бурятии не соответствует нормам по санитарно-химическим показателям, ещё в 20% — по микробиологическим. В ходе исследования специалисты Роспотребнадзора выявили в водоемах превышение гигиенических нормативов по содержанию железа, аммиака, по уровню окраски и запаха. Наиболее сложная ситуация вокруг столицы республики — Улан-Удэ.

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